Bauprojekt an der Ulmer Straße: Knackpunkt ist das Wasser

An der Ulmer Straße in Babenhausen soll neuer Wohnraum entstehen. Dafür wird der Bebauungsplan geändert. Anmerkungen betreffen vor allem die Entwässerung.

Der Weg für das Bauprojekt an der Ulmer Straße ist bereitet: Der Babenhauser Marktrat hat eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Zuvor hatten Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und Privatpersonen noch die Möglichkeit, Anmerkungen abzugeben. Die umfangreichste Stellungnahme betraf das Thema Wasser.

Wie berichtet, erreichte den Marktrat im Herbst eine Bauvoranfrage. Demnach wollen Investoren zwei Mehrfamilienhäuser auf einer freien Fläche an der Ulmer Straße errichten. Eine Baulücke im Ort könnte so geschlossen werden. Dies entspricht Bürgermeister Otto Göppel zufolge auch dem Leitsatz der bayerischen Staatsregierung „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“.

Das Grundstück wird im Osten von der Ulmer Straße und im Westen vom „Reichauer Bächle“ begrenzt. Im Süden und Norden befinden sich Gebäude. Wie der Planer Wilhelm Daurer in der November-Sitzung gesagt hatte, würde es sich bei einer Umsetzung der Pläne um eine relativ dichte Bebauung handeln.

Das Wasserwirtschaftsamt wies in einer Stellungnahme unter anderem darauf hin, dass sich das Gebiet in einem „wassersensiblen Bereich“ befinde, was mit Anforderungen verbunden sei. Das Reichauer Bächle fließt direkt entlang des Geländes und könnte es bei Hochwasser fluten. Die Günz ist rund 150 Meter entfernt. Laut Bürgermeister Otto Göppel hat der Markt neue Retentionsflächen erworben. Sie befinden sich zwischen Fuggerweiher und Winterrieden. Damit werde der Verlust durch die Bebauung ausgeglichen.

Eine Anmerkung des Landratsamts Unterallgäu betraf den Immissionsschutz. Wegen der Nähe zur Ulmer Straße sei eine Beeinträchtigung durch Verkehrslärm zu erwarten. Dieses Thema hatten auch die Markträte in einer früheren Sitzung angesprochen. Nach Angaben der Verwaltung wollen die Grundeigentümer technische Anlagen zur Be- und Entlüftung installieren, damit Fenster an der Ostseite nicht deswegen geöffnet werden müssten. So sollen „gesunde Wohnverhältnisse“ gewahrt werden.

Wie es nun mit dem Bauprojekt weitergeht? „Der Bauantrag soll demnächst kommen. Das sei zumindest das Ziel“, sagt Bürgermeister Göppel auf Nachfrage unserer Redaktion. (stz)

