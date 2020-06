vor 33 Min.

Bauschutt türmt sich

Wie Bellenberg hier gegensteuern will

Die Mengen an angeliefertem Bauschutt auf dem Wertstoffhof in Bellenberg haben in den zurückliegenden Wochen derart zugenommen, dass sich die Verwaltung genötigt sah, über neue Regelungen nachzudenken. Für die Bürger ist der Service kostenlos, bei viel Material müssten sie allerdings auf einen Container ausweichen.

Doch für das Personal gab es zuletzt immer mehr Arbeit, parallel dazu stiegen die Kosten der Entsorgungsfirma. Und zwar derart, dass es „unverantwortlich sei“, nicht Möglichkeiten der Kostensenkung zu suchen, hieß es im Gemeinderat. Bürgermeisterin Susanne Schewetzky (CSU) schlug vor, die tägliche Abnahmemenge an leicht verschmutztem Bauschutt und somit der Kategorie DK1 auf 30 Liter pro Tag zu begrenzen.

Doch im Gemeinderat tauchten weitere Bedenken auf: Unverschmutztes Material käme in der Entsorgung billiger – doch wer wolle das kontrollieren? Das System in sich sei schon unsozial, da viele Bürger überhaupt keinen Bauschutt produzierten, so ein weiterer Beitrag. Damit lasse sich auch rechtfertigen, derartigen Müll künftig überhaupt nicht mehr anzunehmen.

Nach längerer Diskussion und verschiedenen Lösungsansätzen kamen letztlich zwei Beschlussvorschläge zur Abstimmung: Der von der Verwaltung favorisierte Vorschlag, 30 Liter leicht verschmutzten Bauschutts pro Tag anliefern zu können, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Bei drei Gegenstimmen entschied sich der Gemeinderat für die Annahme von 50 Liter Schutt, ebenfalls der Kategorie DK 1. (lor)

