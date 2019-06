11:00 Uhr

Baustelle in luftigen Höhen: Carillon bekommt neue Glocken

Am Turm der Illertisser Martinskirche wird am Mittwoch gebaut. Das hat musikalische Gründe.

Das Illertisser Glockenspiel bekommt neue Klangkörper: Sie wurden am Mittwochmorgen empor gehoben - und das war weithin sichtbar. Ein Kran hob die schweren Glocken in die Höhe, wo sie dann in den kommenden Tagen in das Spiel eingesetzt werden. Das Ganze erforderte einiges Fingerspitzengefühl. Zum ersten Mal gespielt werden sollen die Glocken bei einem Konzert am 21. Juli. (az)

