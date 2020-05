vor 18 Min.

Bauwagen in Waldstück gerät in Brand

Feuerwehren rücken am Mittwochvormittag in den Wald zwischen Jedesheim und Bergenstetten aus. Ein größeres Unglück verhindern die Einsatzkräfte.

Von Wilhelm Schmid

Wegen einer „unklaren Rauchentwicklung im Wald“ zwischen Jedesheim und Bergenstetten sind um kurz nach 9 Uhr am Mittwochvormittag die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen alarmiert worden. Ein ehrenamtlicher Naturschutzwart des Landkreises, der in der Nähe unterwegs gewesen war, hatte eine Rauchsäule im südlichen Bereich des „Tannenbühl“-Waldes entdeckt und Alarm ausgelöst. Zusätzlich wurde der Forst-Rettungspunkt „NU-2056“ an der Straße zwischen Herrenstetten und Jedesheim als Treffpunkt genannt, von wo aus die Feuerwehrfahrzeuge dann zum Brandort gelotst wurden.

Es herrscht Waldbrandgefahr

Wie sich herausstellte, war ein Bauwagen in Brand geraten, in dessen Umgebung mehrere Bienenstöcke aufgestellt waren. Erstem Anschein nach war sowohl von den Bienenstöcken als auch vom Bauwagen nicht mehr viel zu retten. Immerhin konnte ein Waldbrand verhindert werden. Glücklicherweise standen der Bauwagen und die Bienenstöcke in einem mit frischem Grün bewachsenen Mischwald. An einem anderen Standort, beispielsweise in einem trockenen Fichtenwald, wäre die Waldbrandgefahr wesentlich größer gewesen.

Die Polizei ermittelt derzeit noch, was die Ursache für den Brand gewesen sein könnte. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen mit mehreren wasserführenden Fahrzeugen und etwa 30 Aktiven.

