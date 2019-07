vor 35 Min.

Bedenken wegen der Parkplätze

Marktrat diskutiert über Bauantrag des Bio-Markts

Die Erweiterung des Bio-Supermarkts (siehe Bericht rechts) hat auch im Babenhauser Marktrat für Gesprächsstoff gesorgt – insbesondere das Thema Parkplätze. Dabei gingen die Meinungen auseinander.

Laut Bürgermeister Otto Göppel (CSU) sind zwölf Stellplätze auf dem Grundstück vorhanden. Den Bescheiden zufolge sind künftig allerdings 15 nachzuweisen. Der Bürgermeister stellte zur Diskussion, auf einen Platz zu verzichten, wie es schon an anderen Stellen in der Stadtmitte geschehen ist. Rat Armin Schröter (Freie Wähler) verwies darauf, dass auch die offenbar nachgewiesenen zwölf Stellplätze nicht alle auf dem Grundstück genutzt werden könnten. So sei etwa im Plan ein Baum nicht eingezeichnet worden. „Wie es versucht wurde, uns zu verkaufen, kann es nicht funktionieren“, sagte er. „Ich werde einem Verzicht nicht zustimmen.“ Aus seiner Sicht hätte die Marktgemeinde schon früher prüfen müssen, ob die Parkplätze tatsächlich hergestellt wurden. Er sagte aber auch, dass der Laden „wohl gut eingeschlagen“ habe, was positiv sei.

Karin Lepschy (Liste engagierter Bürger) erwiderte: „Da haben wir wieder unser übliches Stellplatzproblem.“ Aus ihrer Sicht behindert sich die Marktgemeinde selbst mit der geltenden Satzung. Sie erwähnte auch zu hohe Ablösesummen für Parkplätze. Bürgermeister Göppel stimmte zu, dass die gemeindliche Satzung in Kürze überarbeitet werden müsse. In der vergangenen Sitzung war ein entsprechender Tagesordnungspunkt gestrichen worden. Lepschy sprach sich dafür aus, den Betreibern des Supermarkts keine Steine in den Weg zu legen. „Ich freue mich über die Erweiterung. Wir sind froh um jeden Laden – ein Leerstand weniger.“ Zudem gebe es doch kein Platzproblem in diesem Bereich „Auf der Wies“. Auch Miriam Loder-Unglert (Junge Wähler Union) befürwortete, der Erweiterung zuzustimmen: „Das sind wir dem Einzelhandel schuldig.“ Elfriede Rothdach (CSU) sagte, dass sie auf eine Ablöse bestehen würde.

Das Gremium entschied sich schließlich mehrheitlich dafür, dass die Bauherren zwei Stellplätze nachweisen oder ablösen müssen. Bei der Frage nach einer zinslosen Stundung der Ablösesumme ergab sich ein unentschieden der Stimmen, somit wurde dies abgelehnt. (stz)

Themen Folgen