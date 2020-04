13:11 Uhr

Bedürftige Bürger erhalten eine Oster-Überraschung

Auch die Bedürftigen trifft die Corona-Krise schwer. Nun gibt es eine schöne Oster-Überraschung.

Auch bedürftige Bürger aus Babenhausen und Umgebung sollten ihren Tisch zu Ostern reichlich decken können. Mit diesem Grundgedanken haben Vertreter des Vereins „Bürger unterstützen Senioren“ (BuS), der Lebensmittelhilfe der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Babenhausen sowie des Sozial-Raum-Projektes „Inklusives Babenhausen“ kräftig mit angepackt. Insgesamt 76 Kisten mit Lebensmittel im Wert von jeweils rund 30 Euro haben sie als kleine Oster-Überraschung an Bedürftige in Babenhausen, Weinried, Kirchhaslach, Kettershausen, Klosterbeuren, Engishausen und Egg ausgeliefert.

Der Landkreis erhielt einen Pauschalbetrag in Höhe von 60 000 Euro

Finanziert wurde die Aktion über die anlässlich der Corona-Pandemie entwickelten Initiative „Unser soziales Bayern. Wir helfen zusammen“. Entsprechend dieser erhielt auch der Landkreis Unterallgäu einen Pauschalbetrag in Höhe von 60 000 Euro. In Absprache mit dem Senioren-Koordinator Hubert Plep-la wurde entschieden, das Geld zweckgebunden an die Gemeinden im Landkreis weiterzuleiten.

Die Awo-Lebensmittelhilfe konnte Bedürftige nicht mehr versorgen

Entsprechend des nach der jeweiligen Einwohnerzahl ermittelten Verteilerschlüssels erhielt Babenhausen 2100 Euro. Der auf Anregung des Seniorenbeauftragten Manfred Lingens vom Verein „Bürger unterstützen Senioren“ um 900 Euro aufgestockte Betrag wurde der Awo-Lebensmittelhilfe zur Verfügung gestellt. Diese hat die Bedürftigen wegen einer Lebensmittelknappheit in den Märkten während der zurückliegenden Wochen nicht regelmäßig versorgen können. Die mit einer Spende des örtlichen Rewe-Marktes aufgestockten Lebensmittelkisten wurden pünktlich zum Osterfest verteilt. Ergänzt wurde die Spendenaktion mit Pizza-Gutscheinen eines örtlichen Restaurants. (clb)

