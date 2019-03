17:00 Uhr

Bei Altenstadt kollidieren zwei Autos in einer Kurve

Weil eine 25-Jährige in der Kurve zu weit auf die Straßenmitte kam, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Am Donnerstagabend war eine 25-jährige Pkw-Fahrerin auf der Heilbachstraße in Dattenhausen in südlicher Richtung unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam der Frau ein anderes Auto entgegen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 25-Jährige im Kurvenbereich nicht möglichst weit rechts, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 19.000 Euro. (az)

