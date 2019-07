vor 34 Min.

Bei Auffahrunfall in Vöhringen werden zwei Personen verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Vöhringen sind am frühen Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden.

Ein 19-Jähriger hat einen Autounfall in Vöhringen verursacht, als er unvermittelt abbremste.

Bei einem Auffahrunfall in Vöhringen sind am frühen Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr auf der Staatsstraße 2031 in südlicher Richtung. Auf Höhe der Unteren Hauptstraße bremste er laut Zeugenaussagen extrem stark und unvorhersehbar ab - offenbar in der Intention, dort abbiegen zu wollen. Ein hinter ihm fahrender 62-Jähriger konnte einen Auffahrunfall gerade noch verhindern, obwohl es bereits zu einer minimalen Berührung beider Fahrzeuge gekommen war. Eine darauffolgende 61-jährige Autofahrerin konnte eine Kollision dann nicht mehr vermeiden und krachte in die beiden Autos.

Die Staatsstraße musste zeitweise gesperrt werden

Sowohl der 62-jährige Mann als auch die 61-jährige Frau wurden beim Zusammenstoß verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 12.500 Euro. Die Staatsstraße musste während der polizeilichen Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Die Fahrzeuge der beiden Verletzten mussten abgeschleppt werden. Gegen den 19-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (az)

Lesen Sie aus dem aktuellen Polizeireport außerdem:

Themen Folgen