13:58 Uhr

Bei Polizeikontrolle geflüchtet: Mann sitzt jetzt in Haft

Die Polizei hat in Illertissen einen Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Aus einer Polizeikontrolle auf dem Illertisser Martinsplatz wurde am Freitagnachmittag eine Verfolgungsjagd. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Beamte der Polizeiinspektion Illertissen haben am Freitagnachmittag auf dem Martinsplatz in Illertissen einen Mann kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Im Anschluss gab der Beschuldigte falsche Personalien an. Während der Abklärung der Personalien flüchtete der Mann unvermittelt in Richtung Ulmer Straße.

Verfolgung in Illertissen: Mann wird festgenommen

Hier brachte ihn die Streifenbesatzung nach einer kurzen Verfolgung zu Boden und fesselte ihn. Der Verkehr auf der Ulmer Straße war hierdurch kurzfristig beeinträchtigt. Auf der Dienststelle fanden die Polizeibeamten anhand bereits vorliegender Fingerabdrücke heraus, dass unter den richtigen Personalien ein Haftbefehl gegen den Mann besteht. Daher wurde er in die Justizvollzugsanstalt Memmingen gebracht. Zudem erwarten ihn nun weitere Anzeigen, was seine Haftdauer eher nicht verkürzen wird, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

