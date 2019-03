18:15 Uhr

Bei Wahlwerbung scheiden sich in Babenhausen die Geister

Der Babenhauser Marktrat befasst sich erneut mit Regeln für Wahlplakate – und negativen Erfahrungen damit.

Von Sabrina Schatz

Die Landtagswahl haben die Babenhauser noch gut in Erinnerung – schon naht der nächste Termin, an dem sie an die Urnen gehen können: die Europawahl am 26. Mai. Und noch etwas wiederholt sich in diesem Zug, nämlich die Diskussion im Marktrat, wo und in welchem Umfang die Parteien ihre Wahlplakate aufhängen dürfen. Die Meinungen gingen bei der Sitzung erneut auseinander. Und so fiel die Entscheidung knapp.

Gemeinden und Städte müssen laut dem Bayerischen Innenministerium den politischen Parteien und Wählergruppen „angemessene Werbemöglichkeiten“ vor allgemeinen Wahlen einräumen. Wie diese genau aussehen, das kann jede Kommune für sich entscheiden. In Babenhausen gab es zuletzt zwei Varianten: Entweder hatten die Parteien keine Einschränkungen und konnten frei plakatieren, also zum Beispiel auch an Straßenlaternen. Oder sie durften die Werbung nur an extra aufgestellten Anschlagtafeln befestigen. Vor der Landtagswahl im Oktober hatte der Marktrat solche Plakatwände am Marktplatz, am Espachplatz und an der Dorfstraße in Klosterbeuren aufstellen lassen. Das Problem war nur: „Nicht alle haben sich daran gehalten“, wie Bürgermeister Otto Göppel berichtete. „Der Bauhof musste Wahlwerbung wieder entfernen.“

Plakatwände oder freies Plakatieren?

Elfriede Rothdach (CSU) sprach sich deswegen dafür aus, diesmal freies Plakatieren zu erlauben. Ihr Fraktionskollege und Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer stimmte zu: „Es gab eine Partei, die nicht bei uns im Gremium ist, die wild plakatiert hat. Wenn wir das von vornherein allen erlauben, dann ist es wenigstens eine bunte Sache.“ Würde nur diese eine Partei – Pfeifer nannte sie nicht explizit – auch abseits der Anschlagtafeln plakatieren, erhielten Bewohner und Besucher einen Eindruck von Babenhausen, mit dem er persönlich sich nicht identifizieren könne.

Für eine erneute Beschränkung auf die Wände plädierte dagegen Karin Lepschy (Liste engagierter Bürger). Sie forderte zudem, diejenigen Parteien zur Kasse zu bitten, die sich nicht daran halten. Die Kosten für das Entfernen der Werbung sollten ihrer Ansicht nach in Rechnung gestellt werden. Laut Bürgermeister Göppel hatte die Marktgemeinde genau das bereits bei der Landtagswahl getan. Es sei jedoch schwer, einen Verantwortlichen zu finden, der die Rechnung bezahlt, sagte er. „Man läuft dem Geld hinterher“, bestätigte Bauamtsleiterin Julia Fuchs. Auch dafür, die Plakate nach der Wahl wieder abzuhängen, fühle sich oft niemand mehr zuständig. Das Resultat: In manchen Gemeinden hängen die Plakate vom Herbst noch immer.

Josef Deggendorfer (Freie Wähler) sagte zu Rechnungen, die nicht beglichen werden und dann unter den Tisch fallen: „Was, wenn wir das bei der Grundsteuer auch so machen würden?“ Er argumentierte außerdem mit der Verkehrssicherheit: Plakate versperren ihm zufolge die Sicht für Fußgänger und Autofahrer. Letztlich stimmte die Mehrheit – fast die gesamte Fraktion von CSU und Junge Wähler Union – für freies Plakatieren.

