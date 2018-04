Bei der Jugendarbeit sind Ergebnisse gefragt

Jetzt kümmern sich wieder zwei Fachkräfte um die Belange der jungen Leute in Illertissen. Das ist auch nötig.

Nach dem Abschied von Stadtjugendpfleger Volker Witt im Herbst ist die Stelle neu besetzt: Jetzt kümmern sich wieder zwei Fachkräfte um die Belange der jungen Leute in Illertissen. Das ist auch nötig. Dass zuletzt immer weniger Jugendliche in das Jugendhaus in der Spitalstraße kamen, machte es nötig, über alternative Angebote in der Jugendarbeit nachzudenken. Doch so ein Neuanfang war von der alleine zurückbleibenden Jugendpflegerin Kathrin Grimm nicht zu verlangen. Gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen Harry Heckenberger kann sie nun effektiver ansetzen – und agieren, statt nur zu verwalten.

Mit dem neuen Mann haben die Entscheidungsträger augenscheinlich eine gute Wahl getroffen: Der studierte Sozialpädagoge war an der Hochschule nicht nur der beste seines Jahrgangs – er hat viele Jahre mit Jugendlichen gearbeitet und entsprechende Einrichtungen auch schon geleitet. Zudem stammt Heckenberger aus Illertissen, wo er sich auskennt: Im örtlichen Jugendtreff hat er seinerzeit sogar seinen 18. Geburtstag gefeiert. Neben dem Fachwissen bringt Heckenberger seine Leidenschaft zur Musik mit, die ihm möglicherweise bei den Jugendlichen einige Türen öffnen könnte. Ein weiterer Vorteil: der 54-Jährige, der am liebsten einfach „Harry“ genannt wird, scheint ein entspannter Typ zu sein.

Das alles muss der Stadtjugendpfleger in seinen neuen Job einbringen: Seine Arbeitgeber erwarten Ergebnisse. Die will Heckenberger liefern. Und man nimmt ihm ab, dass er das auch kann.

