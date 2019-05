vor 2 Min.

Beim Garagenflohmarkt in Bellenberg gibt es manches Schnäppchen

Zum siebten Mal fand die Veranstaltung, die sich über 60 Standorte erstreckte, in der Gemeinde statt.

Von Regina Langhans

Immer den Luftballons am Straßenrand nach, so ließen sich die 60 Standorte beim Garagenflohmarkt in Bellenberg gut finden. Für Auswärtige lagen sogar Flyer zur Orientierung bereit. Anita und Reinhard Czech machten zum dritten Mal mit. Diesmal boten sie hauptsächlich Spielsachen an, die von ihren älter werdenden Enkelkindern nicht mehr gebraucht werden. Doch auch ausgediente Hochzeitsdekoration ihrer Tochter war dabei, die ebenso guten Absatz fand.

Unter der Kundschaft war auch Josef Haumann, der die Spielsachen für seine noch jungen Enkel gut gebrauchen konnte. Er hielt den Flohmarkt für eine gute Idee, um sich mit Dingen einzudecken, die keine große Investition lohnen, weil sie nur vorübergehend genutzt werden. Schmunzelnd sagte er: „Aber eine Blume für meinen Schatz Elfriede habe ich auch gefunden, das muss auch sein.“

