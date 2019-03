17:00 Uhr

Beim Illertisser Saatgutmarkt treffen alte Sorten auf neue Ideen

Die Förderer der Gartenkultur veranstalten den vierten Saatgutmarkt. Was ihnen wichtig ist und was den Besuchern auf der Jungviehweide geboten wird.

Von Regina Langhans

Die Artenvielfalt zu erhalten – das ist derzeit ein großes Thema. Saatgutmärkte würden hierzulande wie Pilze aus dem Boden schießen, sagt Thea Zedelmeier, Vorsitzende der Förderer der Gartenkultur. Im Vergleich dazu sei der Illertisser Saatgutmarkt schon eine bewährte Einrichtung. Am Samstag, 9. März, findet er zum vierten Mal statt, wobei die Veranstaltung heuer das zweite Mal im Museum der Gartenkultur auf der Jungviehweide abgehalten wird.

Die Bayerische Biokönigin ist in Illertissen zu Gast

Dort werden von 9 bis 17 Uhr Gartenfreunde umfassend zum Thema Saatgut informiert. Dabei soll die vergnügliche Seite nicht kurz kommen. Mit Carina Bichler aus Salgen im Unterallgäu wird auch die Bayerische Biokönigin mit ihrem Anliegen auftreten. Das Motto des Saatgutmarktes heißt: Vielfalt sehen und säen. Die Ausstellung findet nur im Innenbereich des Museums statt. Der Eintritt ist frei.

Der Markt ist eine Veranstaltung des Vereins „Förderer der Gartenkultur“. Die Gruppe die Sortenvielfalt der Kulturpflanzen, das alte samenfeste Saatgut und den freien Zugang dazu erhalten. Deswegen gehört neben Fachvorträgen sowie traditionellen Händlern und Ausstellern auch eine Samentauschbörse der Gartenbauvereine Au, Illertissen, Jedesheim und Tiefenbach zum Programm. Außerdem werden Samen aus den Illertisser Museumsgärten verkauft. Beides dient vor allem dazu, in der Region erzeugtes samenfestes, also nachziehbares Saatgut direkt an Interessenten weiterzugeben und alte Sorten vor dem Aussterben zu bewahren. Zedelmeier sagt: „Saatgut sollte jedermann zugänglich sein, nicht in Abhängigkeit vom Geld.“ Daher verlangt der Verein auch keinen Eintritt zu seiner Veranstaltung.

Mit dem Saatgutmarkt will man sich von großen Konzernen abgrenzen

Zusammen mit der Tauschbörse stelle sie das Gegenteil zum Konzept großer Konzerne dar, findet Zedelmeier. Letztere würden einige wenige Sorten nach ihren Kriterien in großen Mengen züchten und den Handel lenken. Für den Illertisser Saatgutmarkt hingegen hätten rund 25 ehrenamtliche Gartenkultur-Förderer Samen aus den Museumsgärten geputzt, gewaschen, getrocknet und in Tüten gefüllt. Deren wichtigstes Hilfsmittel: Siebe jedweder Art. Für Zedelmeier ist jeder, der in seinem Garten Vielfalt anpflanze, „Botschafter für eine lebenswerte Zukunft“. Der Markt im Überblick:

Um 10 Uhr spricht Bichler zur Marke Bio, über ökologischen Landbau, Erbse, Bohne und mehr. Jeweils zur vollen Stunde folgen Vorträge zu den Themen „Edle Disteln - Stauden des Jahres 2019“, „Säen, hegen, pflegen, ernten“, „Die kleinen Gartenhelfer von A bis Z, von Ameisen bis Zitronenfalter“, „Natur im Garten“, „Die Kartoffelwelt der Indios“. Als Letzte referiert die Biologin Denise Emer um 16 Uhr zum Thema „Die Industrie und das Saatgut“. Staudengärtnerei: Parallel dazu findet in der benachbarten Staudengärtnerei Gaissmayer der „Frühling in den Stauden“ statt.



