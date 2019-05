vor 18 Min.

Beim Nordic-Walking-Tag geht es durch den Wald und über Wiesen

Rund 60 Sportler gehen beim Nordic-Walking-Tag in Babenhausen an den Start.

Pünktlich um 14 Uhr ist am Samstag der Startschuss zum zwölften Nordic-Walking-Tag in Babenhausen gefallen. Rund 60 Teilnehmer machten sich vom TSV-Heim am Stadion aus auf den Weg, um die zehn Kilometer lange Schleife südöstlich der Marktgemeinde zurückzulegen. Darunter befanden sich einige Freizeitsportler, die sich diese Ausdauerleistung für den Erwerb des Sportabzeichens anrechnen lassen wollten.

Organisatorin Traudl Staiger hatte vorab „versprochen“, dass es während des Laufs nicht regnet – und sie hat ihr Versprechen gehalten. So fanden die Teilnehmer bessere Laufbedingungen vor als 2018, als es deutlich heißer war. Dass trotzdem weniger Frauen und Männer an den Start gingen, lag womöglich daran, dass früher am Tag leichte Regenschauer niedergingen und beim Start dunkle Wolken am Himmel hingen. Zudem fanden zahlreiche Veranstaltungen an diesem Wochenende statt. Und auch die Truppe aus den französischen Partnergemeinden, die im vergangenen Jahr gerade in Babenhausen geweilt und mitgemacht hatte, fehlte diesmal.

Der Bürgermeister legt eine Bestzeit vor

Die Strecke hatte erneut Staiger und ihr Team ausgetüftelt. Wie im Vorjahr ging es zunächst in Richtung Greimeltshofen, über Feld- und Wiesenwege, aber auch durch ein schattiges Waldstück. Zur Halbzeit in der Nähe des Weinrieder Windrads gab es nicht nur Obst und Getränke, sondern auch Lob für die Streckenwahl. Während sich die meisten Walker eine Verschnaufpause gönnten, hatten diejenigen Teilnehmer, die den Lauf für das Sportabzeichen werten ließen, dafür keine Zeit. Ihr Ziel lag bei Kilometer 7,5, wo die Zeit kontrolliert wurde. Der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel erreichte es mit großem Vorsprung – und damit die Voraussetzungen für die Goldwertung. Er wartete an der Zeitkontrolle auf die nächsten Teilnehmer, um mit ihnen die Südschleife über Weinried und die dortige Halde in Angriff zu nehmen.

Am TSV-Heim warteten schließlich nicht nur erfrischende Duschen auf die Sportler, sondern eine reich bestückte Tombola, wofür neben der Krankenkasse AOK auch örtliche Geschäfte Preise gestiftet hatten. Bei Kaffee und Kuchen konnten die Sportler dem Körper die eine oder andere Kalorie, die während des Laufs verloren gegangen war, wieder zuführen.

Einen relativ ruhigen Nachmittag verbrachte das Rote Kreuz. Zwar maßen die Helfer auf Wunsch beim Start und im Zielbereich den Blutdruck der Teilnehmer, mussten aber nicht während des Laufs losfahren. Einig waren sich die Sportler, dass das TSV-Team um Staiger die Veranstaltung auch 2020 durchführen soll. Allerdings ließ diese offen, ob der Nordic-Walking-Tag erneut im Rahmen der „Unterallgäuer Gesundheitswoche“ oder zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll.

