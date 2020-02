06:00 Uhr

Beim Pfarrfasching gabs närrische Visionen in Schwarz-Weiß

Zweimal volles Haus und jede Menge launige Auftritte waren am Wochenende in Illertissen geboten. Als Kontrast zur sonst so bunten Fasnet lautete das Motto "Black and White".

Von Regina Langhans

Das Motto „Black and White“ (Schwarz und Weiß) war heuer beim Fasching der Pfarreiengemeinschaft St. Martin in Illertissen ausgegeben. Und der Pfarr- oder „kleine Stadtsaal“ – so der Hausherr und Pfarrer Andreas Specker – entsprechend voller Kostümträger in Schwarz-Weiß mit Streifen- oder Zebra-Optik, Flecken- und Karomustern. Ein Motto mit gesellschaftspolitisch deutbarem Potenzial, wofür sich die Protagonisten auf der Bühne in allen Farben austobten: Bei Schwarz- und Neonlicht gab es Darbietungen des Turn- und Sportvereins und der Ministranten.

Pfarrer Andreas Specker läutete den Abend mit launigen Betrachtungen ein: „Schwarz und weiß macht die Welt einfacher, aber so einfach ist es eben nicht.“ Heute gebe es Grüne, Dunkelrote, Gelbe, und die Braunen gebe es auch wieder: „Aber die sind nun blau – also im Parteienlogo.“ Und wie man jetzt in Thüringen gesehen habe, versteckten sich die Braunen dann schnell mal hinter den Gelben und plötzlich sähen doch wieder alle rot – oder schwarz, je nachdem.

Renate Rockenmaier und Petra Frimmel haben verrückte Visionen

„Wir haben unsere Kleider dem Motto angepasst, schwarz-weiß“, begann Renate Rockenmaier ihre Büttenrede. „Mit ein bisschen Bunt, voll das politische Kleid“, ergänzte ihre Gesprächspartnerin Petra Frimmel. An ihrem Rednerpult hing ein Banner mit der Aufschrift „Wischens for the Illertissens“, dabei sollten die Wischens für das englische „visions“, die Visionen, stehen. Die Büttenrednerinnen rechtfertigten ihr Englisch damit, dass sie schließlich „Global Players“ seien, ausgenommen beim Bahnübergang Au-Betlinshausen. Dabei seien die Auer sowieso zu bedauern, da sie demnächst ihre Bürgermeisterin Gabriele Weikmann-Kristen verlören. Zum Glück habe wenigstens das Rathausstüberl wieder geöffnet. Illertissen müsse „sich abheben“, hieß es weiter. Rockenmaier schlug einen Skywalk vor, vom sanierten Weiher zum Schloss. Oder noch besser: „Vielleicht mehr so ein Viadukt, was zu den römischen Ausgrabungen passen würde.“ Zusammen mit Aussichtsplattform, Kiosk, Restaurant, Toiletten und Souvenirshop ließe sich auch Prominenz nach Illertissen holen. Launig schlossen sie ihren Auftritt: „Ihr wisst ja, wir sagen nichts, wir meinen nur.“

Nicht minder visionär auch die „Pfarrersleut“, etwa Specker, die Gemeindereferentin Christine Bunz und die Verwaltungsangestellte Johanna Roth mit „Päpstin Johanna oder der Traum von der Zukunft der Kirche“. Die Päpstin prophezeite eine strahlende Zukunft. „Die Kirche wird sich verändern, der Zölibat aufgehoben und Frauen übernehmen die Führung.“ Worauf sich die im Jetzt verbliebene Gemeindereferentin erkundigte: „Was hast du denn für Drogen genommen?“ Gleichwohl wird vernetztes Kirchenleben, auch mit Hostiendrohnen für Pakete mit Brot und Wein, demonstriert. Zuletzt erging der Aufruf an diverse Glaubensgemeinschaften, darunter die Europäische Union, zur gemeinsamen „Polonaise for Future“. Für schwungvolle Begleit- und Zwischentöne sorgten die Maybacher, wobei sie so lange aufspielten, bis es niemanden mehr auf den Stühlen hielt und 200 Gäste auf und vor der Bühne tanzten.

Auch in Au war am Wochenende viel geboten. Den Bericht und eine Bildergalerie zum Umzug finden Sie hier: Ausnahmezustandt in Au: Fast 90 Faschingsgruppen ziehen durchs Dorf