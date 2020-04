vor 52 Min.

Beim Unkrautvernichten: Hecke gerät in Brand

In Vöhringen hat ein Mann unabsichtlich seine Hecke in Brand gesetzt

Ein Vöhringer wollte seinen Garten pflegen. Dabei entstand ein Feuer.

Mit einem Bunsenbrenner hat ein 63-Jähriger am Samstagnachmittag bei seinem Anwesen in Vöhringen Unkraut bekämpft. Dabei fing seine Hecke Feuer und brannte in einer Länge von sechs Metern ab, berichtet die Polizei.

Heckenbrand: Feuerwehr mit 15 Mann im Einsatz

Die eingetroffene Feuerwehr aus Vöhringen konnte den Brand mit insgesamt 15 Einsatzkräften schnell löschen und so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Den Verursacher des Feuers erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen