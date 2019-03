vor 32 Min.

Bekommt Illertissen einen Schlosspark?

Das Gelände rund um das Vöhlinschloss soll einladender werden. Aber wie? Es gibt bereits Ideen.

Von Jens Carsten

Der Schlossgarten soll aus seinem Dornröschenschlaf erwachen: Das ist eine der Maßnahmen, um das Gelände rund um das Illertisser Vöhlinschloss aufzuwerten. „Das Schloss ist wunderschön, aber das Areal drumherum hat Potenzial nach oben“, stellte Hochbauamtsleiter Florian Schilling in einer Sitzung des Stadtrats fest. Wer als Illertisser Wahrzeichen als Tourist besuche, habe nach einem ersten Blick oft nichts mehr zu tun. Das soll sich ändern. Deshalb erstellt ein Planungsbüro im Auftrag der Stadt momentan eine Ideensammlung.

Stadtrat musste noch einmal abstimmen

Die ist zwar schon nahezu fertig – wurde in der Ratssitzung nun aber noch einmal offiziell vergeben. Wegen eines Missverständnisses in der Abstimmung mit der Regierung von Schwaben war im vergangenen Jahr vom Stadtrat zuerst das Sanierungsgebiet „Schlossgarten“ festgelegt worden. Gewissermaßen bedeutet das den zweiten Schritt vor dem ersten. Durch neue Beschlüsse wurde die richtige Reihenfolge wieder hergestellt. Das ist angedacht:

Schlossallee: Die Straße hin zum Schloss ist nach allgemeiner Betrachtungsweise nicht mehr in bestem Zustand. Sie soll „als Eingangstor“ aufgewertet werden, sagte Schilling. „Sie könnte optisch besser dargestellt sein.“ Das gilt auch für die Beschilderung: Als Ortsfremder tue man sich derzeit schwer, den Weg zum Schloss zu finden, hieß es. Auch ein neuer Sammelparkplatz „in vernünftiger Größe“ ist Teil der Überlegungen, so Schilling.

Erhaben blickt der Hirsch vor dem Vöhlinschloss in Illertissen in die Kamera. Das Schloss zählt zu den Sehenswürdigkeiten im Landkreis. Bild: Thomas Kempf

Schlossgarten: Der Garten des Schlosses (er befindet sich im Süden des Gebäudes) ist als solcher derzeit kaum zu erkennen – recht verwildert sei die Grünanlage, so Schilling. Auch das soll nicht so bleiben: Im Zuge der Umgestaltung könnte der Garten zu einem Park werden. „Das wäre ein erheblicher Gewinn für das ganze Gelände“, sagte Schilling. Auch ein Aussichtsplatz könnte entstehen. Auf einer Skizze ist ein Areal für „Picknick“ eingezeichnet.

Fußwege: Die Pfade und Wege hin zum Schloss seien nicht besonders einladend – und zudem wegen teils erheblicher Steigungen nicht von allen Bürgern zu begehen. Dazu sei dort mitunter recht viel Müll zu finden. Auch hier gibt es Ansatzpunkte: Von einer Aufwertung der Wege, von Treppen, Sitzbänken und Mülleimern war die Rede. Die neuen Wege könnten Teil eines überörtlichen Wegenetzes sein.

Illertissen - Verlagsbeilage - Fotos für Jubiläumsbeilage - Jubiläum - 70 Jahre Illerisser Zeitung Bild: Alexander Kaya

Terrassengärten: Unterhalb des Wildgeheges sollen begehbare Terrassengärten angelegt werden. Das ist ein Projekt von Klimaschutzmanager Simon Ziegler und Bauhofsleiter Michael Kienast.

Besitzverhältnisse: Die Areale rund um das Vöhlinschloss gehören zu großen Teilen dem Freistaat Bayern. Die Verantwortlichen seien mit den Illertisser Aufwertungsabsichten jedoch „mehr als einverstanden“, so Schilling. Was konkret am Schloss geschieht, steht noch nicht fest. Auch die zu erwartenden Kosten waren in der Sitzung noch kein Thema. Demnächst soll das Planungsbüro seine Ideen den Stadträten im Detail vorstellen.

Reaktionen: Die Entscheidungsträger im Rat scheinen bisher ganz angetan von dem Vorhaben: „Eine tolle Sache“, lobte Ewald Ott (CSU). Und Bürgermeister Jürgen Eisen (ebenfalls CSU) sagte, das Schloss sein „ein Juwel der Stadt“, das momentan von den Bürgern zu wenig genutzt werden könne.

