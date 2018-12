vor 52 Min.

Belastetes Altholz: Neues Lager in Babenhausen genehmigt

Altholz häuft sich auf diesem Gelände in Babenhausen.

Der Betrieb in Babenhausen will künftig mehr belastetes Altholz annehmen. Der Marktrat hat sein Einverständnis gegeben.

Ein Unternehmen, das in Babenhausen Altholz lagert und aufbereitet, hat grünes Licht vonseiten des Marktes bekommen, dort künftig mehr belastetes Material annehmen zu können. Die Räte hatten die Entscheidung im November vertagt, weil ihnen nicht genügend Informationen vorlagen, etwa inwiefern die Umwelt beeinträchtigt wird (mehr dazu lesen Sie hier: Anlage für Altholz sorgt für Diskussion ). In einer darauf folgenden Sitzung erklärte der Geschäftsführer dem Gremium ausführlich die Arbeitsweise und Rechtslage.

Wie berichtet, will das Unternehmen bis zu 500 statt der bisherigen 150 Tonnen Altholz der Kategorie A4 lagern dürfen. Darunter fallen „gefährliche Abfälle“. So bezeichnet werden dem Betriebsinhaber zufolge zum Beispiel mit Holzschutzmitteln behandelte Fensterrahmen und Abbruchholz. „Es gibt nur die Abstufung gefährlich und nicht gefährlich“, sagte er. Die Durchsatzmenge dieses belasteten Altholzes soll sich außerdem von maximal 5000 auf 10000 Tonnen pro Jahr steigern. Dadurch werden sich laut Antragsteller nur die Mengenverhältnisse des Holzes ändern, das in der Anlage angenommen wird. Die genehmigte Gesamtmenge des gelagerten Holzes aller Kategorien vergrößere sich aber nicht. Sie soll weiterhin bei 25000 Tonnen pro Jahr liegen.

Emissionsschutz: Lager muss genehmigt werden

Weil es sich Bürgermeister Otto Göppel zufolge um eine Anlage handelt, die emissionsrechtliche Bestimmungen einhalten muss, und weil eine „wesentliche Änderung“ geplant ist, bedarf dieses Vorhaben einer Genehmigung. Diese erteilt das Landratsamt, das sich mit dem Thema Emissionsschutz befasst. Es gab dem Markt die Möglichkeit, zuvor Stellung zu nehmen.

Laut dem Geschäftsführer gebe es stets Kontrollen, wenn Holz der Kategorie A4 zur Anlage kommt – „Das Holz geht geordnete Wege“. Die Befürchtung, Schadstoffe könnten unkontrolliert in den Boden gelangen, sei unbegründet, da dieser versiegelt sei. Es würde eher um Abgase gehen, die beim Verbrennen entstehen. „Unsere Heizanlagen haben aber die Standards einer Müllverbrennungsanlage.“ Schwer kontaminiertes Holz, etwa mit Teer imprägnierter Boden, werde nicht angenommen. (stz)

