vor 51 Min.

Beliebte Treffpunkte schließen

...sondern auch die Pilsbar Paletti in Babenhausen.

Zwei Kneipen in Babenhausen schließen nach Jahren nun endgültig ihre Türen.

Von Sabrina Schatz

Gleich zwei beliebte Treffpunkte in Babenhausen stellen am Wochenende ihre Stühle zusammen, schalten die Zapfhähne ab und sperren ein letztes Mal die Türen zu: Die „Pilsbar Paletti“ und „Eddy’s BaRock Café“. Die Gastronomiebetriebe, die beide an der Kreuzung von Krumbacher und Kirchhaslacher Straße gelegen sind, waren über Jahre hinweg Treffpunkte für die Menschen aus Babenhausen und der Umgebung und hatten einige Stammgäste.

Die Pilsbar Paletti, die bekannt für ihre verfeinerten Schnitzelsemmel und „Gockel“ ist, wird zum Monatsende – also nach Samstag, 30. Juni – geschlossen – aus Altersgründen, so der Inhaber gegenüber unserer Zeitung. Mehr wollte er aber nicht dazu sagen. Auf der Facebook-Seite des Lokals bedankt sich das Team für die vergangenen 28 Jahre bei Gästen, Freunden, Bekannten, Verwandten und Bedienungen: „Es war uns eine Ehre“. Die vergangenen Tage haben wohl noch einige Gäste genutzt, um dort ein letztes Mal vorbeizuschauen. Dass ihnen etwas fehlen wird, dafür sprechen auch die zahlreichen Kommentare in dem sozialen Netzwerk. „Eine Ära geht zu Ende“ und „Meine Jugend hab’ ich bei euch verbracht, echt schade“ schreiben Nutzer dort.

Zwei „Goodbye Partys“, einmal mit DJ und einmal mit Liveband, werden indes auf der Facebook-Seite von „Eddy’s BaRock Café“ angekündigt. Diese sollen am heutigen Freitag und morgigen Samstag, 29. und 30. Juni, steigen. „Vielen Dank für die schönen Jahre mit euch“, steht dazu geschrieben. Der Wirt war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

