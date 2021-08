31-Jähriger versucht, anderem Mann in Bellenberg die Nase abzubeißen

Unvermittelt greift ein 31-Jähriger einen 35-Jährigen in Bellenberg an. Das Opfer wehrt sich, der Täter flüchtet. Die Polizei nimmt ihn später fest.

In der Königsberger Straße in Bellenberg hat ein Mann eine andere Person attackiert und versucht, diese zu verletzten. Glücklicherweise scheiterte das Vorhaben an der Gegenwehr des anderen Mannes.

Der unvermittelte Angriff des 31-Jährigen auf einen 35-Jährigen ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen. Nachdem der Täter den anderen in den Schwitzkasten genommen hatte, versuchte er, ihm in die Nase zu beißen. Dies scheiterte jedoch an der Gegenwehr des 35-Jährigen.

Der 31-Jährige flüchtete. Anhand der Personenbeschreibung konnten Beamte der Polizeiinspektion Illertissen den Angreifer kurze Zeit später ausfindig machen und ihn festnehmen. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde er in ein Klinikum eingeliefert. Den Mann erwartet außerdem ein Strafverfahren. (AZ)

