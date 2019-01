vor 36 Min.

Bellenberg: 70-Jähriger übersieht Auto und baut Unfall

In Bellenberg hat es am Donnerstag gekracht.

Der Vorfall ereignete sich in der Memminger Straße. Eine 87-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 70-jähriger Mann hat in Bellenberg am Donnerstag einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, wollte er mit seinem Auto gegen 10Uhr von der Tiefenbacher Straße kommend die Memminger Straße überqueren. Dabei übersah er jedoch ein anderes Auto, das dort Vorfahrt hatte, und rammte es. Darin saßen ein 51-Jähriger und eine 87-Jährige. Letztere wurde beim Zusammenstoß wohl leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt knapp 10000 Euro. (az)

