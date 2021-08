Bellenberg

12:00 Uhr

Auch Bellenberg lehnt vorerst den Kauf von Luftfiltern ab

Plus Der Bellenberger Gemeinderat hat sich gegen den sofortigen Ankauf von Luftfiltern für Schule und Kindergarten entschieden. Es soll sich trotzdem schnell was tun.

Von Regina Langhans

Das Thema der Luftreinigungsgeräte für Kindergarten und Schule ist auch im Gemeinderat Bellenberg intensiv diskutiert worden. Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) wies darauf hin, dass die Luftreinigung in den Gebäuden nur ein Baustein sei von einem Paket an Maßnahmen im Kampf gegen Corona. So heiße es trotzdem weiterhin lüften, Abstand halten, testen oder Masken tragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

