13:20 Uhr

Autofahrer rammt Steine und flüchtet später vor der Polizei

Ein Autofahrer fährt in Bellenberg Begrenzungssteine an einem Kreisverkehr an und flüchtet. Doch das bleibt nicht das einzige, womit er sich Ärger einheimst.

Ein betrunkener Autofahrer hat in Bellenberg am Kreisverkehr an der Illertaltangente größere Begrenzungssteine gerammt und sich dann aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, teilte ein Zeuge um kurz vor 17 Uhr mit, dass die Steine verschoben worden seien. Daneben liege ein Autokennzeichen. Als die Polizisten vor Ort mit dem Zeugen sprachen, sahen sie, dass ein Dacia ohne vorderes Kennzeichen aus dem Parkplatz der Sportanlage in Richtung Kreisverkehr fuhr. Die Streife wollte den Autofahrer kontrollieren. Der 55-Jährige hatte aber offensichtlich keine große Lust darauf und beschleunigte sein Auto. Auch Blaulicht und Martinshorn konnten ihn nicht umstimmen. Er bog im weiteren Verlauf in einen Feldweg ab und fuhr sich schließlich in einem Feld fest. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, rutschte seine 52-jährige Beifahrerin auf den Fahrersitz, um den Eindruck zu vermitteln, dass sie den Dacia gefahren habe. Die Polizisten konnten das allerdings beobachten. Der Fahrer machte freiwillig einen Atemalkoholtest. Der ergab umgerechnet knapp 1,4 Promille. Deshalb wurde der 55-Jährige zur Polizeiinspektion Illertissen gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An den angefahrenen Steinen entstand kein Sachschaden, im besagten Feld kein Flurschaden. Der Dacia wurde an der Front leicht beschädigt. Gegen den 55-Jährigen wird eine Anzeige erstattet. (AZ)

