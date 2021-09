Bellenberg

vor 32 Min.

Bellenberg: Wie geht es nach der Bürgermeisterwahl nun weiter?

Plus Oliver Schönfeld gewinnt die Wahl knapp. Schon am Freitag soll sein erster offizieller Arbeitstag als Erster Bürgermeister der Gemeinde Bellenberg sein.

Von Franziska Wolfinger

Am Sonntagabend blieb es in Bellenberg spannend bis zum Schluss. Im Foyer der Turn- und Festhalle, in der die Stimmen ausgezählt wurden, drängten sich die Menschen. Auf einer Beamer-Leinwand konnten die Besucher verfolgen, wer das Rennen im Bürgermeister-Duell macht. Oliver Schönfeld und Manuel Fink lagen durchgehend fast gleichauf, Schönfeld immer eine Nasenspitze vorne. Am Ende waren die Balken dann auch fast gleich hoch, 21 Stimmen trugen Schönfeld zum Wahlsieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen