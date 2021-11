Bellenberg stellt Schulkinderbetreuung in bisheriger Form ein

Plus Aufgrund mangelnder Nachfrage gibt es keine Zusammenarbeit mehr mit der Jugendhilfe Seitz. Das betrifft vor allem die Ferienbetreuung.

Der Gemeinderat war sich einig, künftig nicht mehr Angebote der Jugendhilfe Seitz für die Schulkinderbetreuung während der Ferien in Bellenberg in Anspruch zu nehmen. Der Grund ist die mangelnde Nachfrage. Zuletzt ist das Betreuungsangebot während der Herbstferien 2021 abgesagt worden, weil es nur drei Anmeldungen gab.