Bellenbergs neuer Bürgermeister heißt wohl Oliver Schönfeld

Plus Die Bürgermeisterwahl in Bellenberg geriet zur Zitterpartie. Nach dem Auszählen liegen 21 Stimmen zwischen den Kandidaten.

Die Bellenberger durften an diesem Wahlsonntag ein Kreuzchen mehr machen als die meisten. Der parteilose Oliver Schönfeld, der von der CSU aufgestellt und von der SPD unterstützt wurde, und Freie Wähler-Kandidat Manuel Fink konkurrierten um das Bürgermeisteramt. Nun sind auch diese Stimmen ausgezählt.