vor 24 Min.

Bellenberg: Brand in ehemaliger Lagerhalle ausgebrochen

Das Feuer ist in einer ehemaligen Lagerhalle in Bellenberg am Donnerstagabend ausgebrochen.

Aktuell brennt es in einer ehemaligen Lagerhalle in Bellenberg. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Das Gebäude befindet sich direkt am Altenstädter Kanal.

Am Donnerstagabend ist in Bellenberg ein Brand in einer ehemaligen Lagerhalle ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Lagerhalle, die seit mehreren Jahren leer steht, befindet sich direkt am Altenstädter Kanal, der quer durch Bellenberg verläuft. Im Gebäude seien nach Angaben der Polizei keine Personen gewesen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung rät die Polizei den Anwohnern, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aktuell sind fünf Feuerwehren aus dem Kreis Neu-Ulm sowie das THW aus Neu-Ulm und vier Streifenwagen der Polizei vor Ort.

Nach Angaben von Passanten sollte das Gebäude in der kommenden Woche versteigert werden. (AZ)

Mehr dazu hier in Kürze.

Themen folgen