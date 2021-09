Bürgermeisterwahl: Oliver Schönfeld setzt auf den Zusammenhalt in Bellenberg

Plus Zwei Kandidaten bewerben sich um das Amt des Bürgermeisters von Bellenberg. Oliver Schönfeld wird von CSU und SPD gestützt. Was er vor hat.

Seit sich Oliver Schönfeld 2020 entschlossen hat, für den Gemeinderat Bellenberg zu kandidieren, läuft es gut für den frischgebackenen 42-jährigen Kommunalpolitiker: Gerade ist der Dritte Bürgermeister auch als der geschäftsführende im Rathaus anzutreffen. Die Ereignisse folgen fast Schlag auf Schlag. Zügiger jedenfalls, als sich so manch kontrovers geführte Debatte im Gemeinderat entwickelt.