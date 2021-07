Bellenberg

vor 33 Min.

Bürgermeisterwahl in Bellenberg: CSU nominiert Oliver Schönfeld

Plus Die Freien Wähler haben ihren Wunschkandidaten vergangene Woche vorgestellt. Nach vielen Gerüchten kommt nun auch bei der CSU ein Name auf den Tisch.

Von Regina Langhans

Die Christsozialen schicken den parteilosen Oliver Schönfeld, 41, ins Rennen um das Amt des Ersten Bürgermeisters in Bellenberg. Infolge des Rücktritts der Amtsinhaberin Susanne Schewetzky ( CSU), die aus gesundheitlichen Gründen zum 1. September aufhört, stehen am 26. September außertourliche Wahlen an. Am Montagabend wurde Schönfeld von 22 der 29 wahlberechtigten CSU-Mitglieder gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen