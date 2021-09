Bellenberg

07.09.2021

Bürgermeisterwahl in Bellenberg: Die beiden Kandidaten im Interview

Plus Nach dem Rückzug von Susanne Schewetzky buhlen zwei Kandidaten um die Gunst der Wähler. Oliver Schönfeld und Manuel Fink wollen auf den Chefsessel im Rathaus.

Von Regina Langhans

Die Bürger in Bellenberg wählen am Sonntag, 26. September nicht nur ihren Kandidaten für den Bundestag. Im Dorf ist derzeit auch der Posten des Bürgermeisters vakant, nachdem Susanne Schewetzky (CSU) aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Im kurzen Interviews erklären die Kandidaten, warum sie die Stimmen der Wähler verdient hätten und was ihnen in Bellenberg besonders wichtig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen