Bellenberg

18:45 Uhr

Bürgermeisterwahl in Bellenberg: Wer wird Schewetzkys Nachfolger?

Das Rathauis in Bellenberg sucht wieder eine neue Leitung: Bürgermeisterin Susanne Schewetzky hat ihren Rückzug angekündigt.

Plus Die Bürgermeisterin in Bellenberg, Susanne Schewetzky, hat aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt angekündigt. Gibt es einen Wahlkampf?

Von Regina Langhans

Der Chefposten im Rathaus in Bellenberg scheint ein kurzlebiger oder gar kräftezehrender zu sein. Ein Jahr nach den Kommunalwahlen 2020, die Susanne Schewetzky ( CSU) gegenüber Manuel Fink ( Freie Wähler) gewann, hat sie ihren Rücktritt angekündigt. Die Bürger in Bellenberg werden deshalb bald wieder an die Urnen gerufen. Das genaue Datum soll noch bekannt gegeben werden. Nun geht es aber erst einmal um die Kandidatensuche.

Themen folgen