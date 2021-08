CSU Bellenberg setzt weiterhin auf Peter Gluches Führungsqualitäten

Bei der Mitgliederversammlung der CSU in Bellenberg wird der Ortsvorsitzende Peter Gluche im Amt bestätigt. Auch andere Personalien stehen im Fokus.

Bei der CSU in Bellenberg haben die Corona-Restriktionen das Maß ihrer Aktivitäten bestimmt. Das war dem Programm der Mitgliederversammlung anzumerken, schließlich galt es zwei Jahre abzudecken. Deren kurze Bilanz: „Nach einem erfolgreichen politischen Spätschoppen in der Traube 2019 war Schluss“, hieß es. Nun konnten sich die Mitglieder wieder versammeln.

Bei der anstehenden Wahl eines neuen Vorstandsteams wurde Peter Gluche in seinem Amt als Vorsitzender souverän bestätigt. Wahlleiter Dietmar Jäckle bezeichnete ihn „als Glücksfall“ für den Ortsverein, gleichwohl sei Gluche kein „einfacher Vorsitzender“. Seine Stellvertreter heißen Juliane Frank und Jürgen Rapp. Als Digitalbeauftragter wurde Philip Mayer gewählt, Rita Köhler ist wieder Schatzmeisterin und Gunter Shelley Schriftführer. Als Besitzer stellten sich Edgar Schwägerl, Gabriela Walser, Hans Baumgartner, Elisabeth Botzenhart, Dieter Heidl, Martina Sailer sowie Norbert Frank zur Verfügung.

Der Bellenberger CSU-Vorsitzende bedankt sich bei der scheidenden Bürgermeisterin

Das Zusammentreffen wurde auch für weitere Personalien genutzt, dabei ging es um das Vorstellen und Abschiednehmen. Landrat Thorsten Freudenberger verband seine Grußworte damit, Alexander Engelhard als Direktkandidaten der CSU für die Bundestagswahl im Herbst vorzustellen. Und dem Vorsitzenden Peter Gluche war es ein Anliegen, der scheidenden CSU-Bürgermeisterin Susanne Schewetzky Dankesworte auszusprechen, Blumen zu überreichen und sie schon einmal vorab zu verabschieden. „Man hat es dir nicht leicht gemacht“, sagte er. Das sei an die Adresse der Freien Wähler im Gemeinderat gerichtet, insbesondere an Wolfgang Schrapp, fügte er an.

Wie berichtet, hatte Schrapp wegen der Panne bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister Strafanzeige erstattet. Dabei kam heraus, dass der Rathausverwaltung rechtlich nichts anzulasten sei. Obwohl Schewetzkys Aktivitäten teils „lahmgelegt“ worden seien, habe sie vieles erreichen und anstoßen können, sagte Gluche. Die Noch-Bürgermeisterin bedankte sich und sagte, in 21 Sitzungen doch einiges vorangebracht zu haben. Gleichwohl nannte sie es auch ein „Arbeiten mit angezogener Handbremse“.

