Der Bürgermeister und sein Team sind bereit für die Aufgaben in Bellenberg

Plus Die Amtseinführung von Oliver Schönfeld ist Abdo De Bassos letzte Handlung, dann hört auch er gesundheitshalber auf. Zum Abschied erhält er viel Lob.

Gleich drei neue Gesichter vertreten künftig die Gemeinde Bellenberg. Wie berichtet, sind in der vergangenen Gemeinderatssitzung die Chefsessel im Rathaus neu besetzt worden, und zwar mit Oliver Schönfeld (Erster Bürgermeister, SPD), Jürgen Block (Stellvertreter, Freier Wähler) und Benjamin Windirsch (zweiter Stellvertreter, CSU). Infolgedessen war es auch die letzte Amtshandlung des aus gesundheitlichen Gründen scheidenden stellvertretenden Bürgermeisters Abdo de Basso (CSU), den neuen Rathauschef zu vereidigen. Die Sitzung war geprägt von Dankes- und Abschiedsworten, aber auch viel Zuversicht, die bevorstehenden Aufgaben zügig und gemeinsam zu meistern.