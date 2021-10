Der "Steinpilz" bringt Jürgen Langer aus Bellenberg 1000 Euro ein

Jürgen Langer gewinnt bei unserem Bilderrätsel 1000 Euro. Der Bellenberger freut sich, die familiäre Reisekasse auffrischen zu können. Auch Frau und Kinder sollen davon profitieren.

Das Glück kehrte vergangenen Samstag bei den Langers ein: Vater Jürgen Langer gewinnt in unserem Bilderrätsel "Kombinieren und Kassieren" 1000 Euro. Der 51-Jährige sitzt am Tisch und strahlt über das ganze Gesicht. Seine Frau Petra muss immer wieder schmunzeln. Denn bei dem Gewinn ging es ja auch noch spannend zu, wie sich im Gespräch mit der Redaktion herausstellte.

Der Gewinner-Anruf erreichte die 15-jährige Tochter Anna, die ganz perplex war zu erfahren, dass ihr Vater etwas gewonnen habe, aber selbst ans Telefon gehen müsse. Doch der war außer Haus, sodass bis zu seiner Rückkehr in der Familie heftig gerätselt wurde. Mutter Petra hatte dann aber so einen Ahnung, weil ihr Mann schon manchmal beim IZ-Gewinnspiel mitgemacht hatte.

Jürgen Langer macht heimlich beim Gewinnspiel mit

Ein Glücksfall war der Gewinn auch, weil Jürgen Langer als Industriemeister das Haus werktags sehr früh verlässt. Nur am Samstag ist nach dem Frühstück Zeit zum Lesen. Und weil Langer die Idee mit dem Stein direkt auf dem Pilz lustig gefunden habe, schickte er diesmal gleich die Kurznachricht an unsere Zeitung. „Heimlich, ich habe es niemandem verraten“, sagte er. Die IZ-Gewinnspiele würden ihm wegen der Art zu rätseln gefallen. „Und weil tatsächlich Leute aus allen Regionen gewinnen, die lokale Verbundenheit finde ich gut“, so Langer.

Nun kommen die 1000 Euro in die Familienurlaubskasse, sodass neben Mutter Petra und Tochter Anna auch noch die neunjährigen Zwillinge Moritz und Luisa profitieren. Welch Zufall, dass der nächste Urlaub Jürgen Langer allein betrifft: „Es steht ein Hüttenwochenende nur mit Freunden an, da werde ich halt doch als Erster in die Kasse greifen“, ergänzt er augenzwinkernd.