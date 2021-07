Die Bürgersolaranlage in Bellenberg wird nach 20 Jahren abgebaut

Plus 20 Jahre lang erzeugte die Anlage auf den Dächern der Turn- und Festhalle des Dorfes Strom aus Sonnenenergie. Warum damit nun Schluss ist.

Der Gemeinderat Bellenberg hat sich darauf geeinigt, den sogenannten Gestattungsvertrag zwischen der Kommune und der Firma Solar Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft für Solaranlagen zur Nutzung der Dachflächen der Turn- und Festhalle in Bellenberg nicht mehr zu verlängern. Der Vertrag für die Bürgersolaranlage wurde 2001 geschlossen und läuft Ende des Jahres 2021 aus.