Bellenberg

18:00 Uhr

Die CSU nominiert: Jetzt beginnt der Wahlkampf in Bellenberg

Plus Die Freien Wähler setzen mit Manuel Fink auf einen Verwaltungsfachmann von außerhalb, während die CSU das Bellenberger Urgewächs Oliver Schönfeld als Bürgermeisterkandidaten nominiert.

Von Regina Langhans

Jetzt bewahrheitet sich also doch, was bisher nur ein Gerücht war: Oliver Schönfeld, 41, lässt sich als Bürgermeisterkandidat für seine Gemeinde aufstellen. So ohne Weiteres wollte der dreifache Familienvater – zwar des Rückhalts örtlicher Vereine sicher, jedoch ohne Parteibuch – mit seinen Plänen nicht herausrücken. Montagabend aber hat ihn die CSU bei ihrer Mitglieder- und zugleich Nominierungsversammlung zu ihrem Kandidaten für den Sitz im Bellenberger Rathaus gekürt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

