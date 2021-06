Dieb nimmt Handy in Bellenberger Gaststätte mit

Ein Handy ist in einer Bellenberger Gaststätte gestohlen worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, die zum Dieb führen könnten.

Ein Dieb hat in Bellenberg ein Handy gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 34-jährige Gastronomin am Samstag gegen 22.45 Uhr fest, dass ihr Mobiltelefon in ihrem Bistro an der Ulmer Straße entwendet worden war. Die Frau hatte ihr Samsung-Smartphone um etwa 18 Uhr auf einen Tisch in der Nähe des Eingangs gelegt. Bis sie das Fehlen des Gerätes im Wert von rund 400 Euro bemerkte, waren ungefähr 50 Gäste zur Essensabholung und im Außenbereich des Lokals da. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

