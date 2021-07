Bellenberg

17:30 Uhr

Dieser Automat liefert in Bellenberg Eis rund um die Uhr

Der neue Eisautomat ist nicht nur ein Hingucker auf dem Rathausplatz in Bellenberg, sondern versorgt auch rund um die Uhr mit der Erfrischung. Cornelia und Lorenz Hirschberg. haben ihn aufgestellt.

Plus Cornelia und Lorenz Hirschberg aus Bellenberg „erfinden“ einen Eisautomaten und stellen ihn am Rathaus auf. Für die Schaustellerfamilie ist er ein neues Standbein in der Krise.

Von Regina Langhans

Er ist eine Attraktion für Naschkatzen direkt auf dem Rathausplatz in Bellenberg: der farbenfrohe Eisautomat von Cornelia und Lorenz Hirschberg. Für die beiden Schausteller aus der Großfamilie der Hirschbergs rund um Illertissen ist das Gerät auch ein Hoffnungsschimmer in der Corona-Krise. Sie erzählen, wie es zum Einfall kam.

