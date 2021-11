Freie Wähler Bellenberg bestimmen ihren Vorstand

Die Freien Wähler Bellenberg haben bei ihrer Jahresversammlung ihren Vorstand gewählt. Martin Heidl bleibt Vorsitzender.

Unbedingt wollte der alte und neue Vorsitzende der Freien Wähler Bellenberg, Martin Heidl, noch heuer die Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen durchziehen. Das ist auch gelungen, bevor ihm die steigenden Corona-Zahlen dieses erneut vereiteln sollten. Einstimmig haben die zehn anwesenden Wahlberechtigten den Vorsitzenden in seinem Amt bestätigt.

Ebenso einhellig votierten die Freien Wähler für ihren Zweiten Vorsitzenden Stefan Schaich, wie auch für die anderen Vorstandsmitglieder: Somit führt Matthias Sikora das Protokoll, Ruth Keller ist weiterhin Beisitzerin, Tanja Aschmer und Stefan Lettner prüfen die Kasse. Diese hat bislang Johann Pregel geführt und nach 38 Jahren sein Amt als Schatzmeister an Nadja Kling weitergegeben. Heidl sprach Pregel seine Anerkennung aus und zeigte Verständnis, wenn dieser die Aufgabe in jüngere Hände legen wolle. Kling sei kürzlich den Freien Wählern beigetreten und hochmotiviert, so Heidl. Als Delegierte auf Kreis- und Bezirksebene wurden Martin Heidl und Wolfgang Schrapp gewählt sowie als Ersatzmann Stefan Schaich.

Freie-Wähler-Kandidat verlor Bürgermeisterwahl nur knapp

Die kommunalpolitische Bilanz des Vorsitzenden umfasste coronabedingt zwei Jahre mit folgenden Schwerpunkten: Vereinsgründung und Bürgermeisterwahlen. Im August 2019 hatte sich die Gruppe der Freien Wähler Bellenberg entschlossen, einen Verein zu gründen. Dies geschah, um ihre Anliegen einheitlich an die Bürgerinnen und Bürger vermitteln zu können, aber auch, um analog zur Landtagsliste bei den Kommunalwahlen auf Platz zwei zu rangieren. Um nur 21 Stimmen hatte der Bürgermeister-Kandidat Manuel Fink auch im zweiten Anlauf diesen Herbst den Einzug ins Rathaus verfehlt. Dennoch konnten die Freien Wähler aufgrund der neuerlichen Personalverschiebungen im Rat den frei gewordenen Posten des Zweiten Bürgermeisters mit Jürgen Block besetzen. Und in der Gemeinderatswahl 2020 erreichten sie wieder acht Sitze und verkörpern weiterhin die Hälfte des Gremiums in Bellenberg.

