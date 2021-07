Freie Wähler schicken erneut Manuel Fink ins Bürgermeister-Rennen

Plus Nach Schwetzkys Rücktritt müssen die Bellenberger erneut an die Urne. Die Freien Wähler leiten mit ihrer Nominierung nun den Wahlkampf ein.

Der neue Kandidat, den die Freien Wähler Bellenberg nun präsentieren, ist gleichzeitig auch ein alter Kandidat und im Dorf bereits bekannt: Manuel Fink will es noch mal wissen. Bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 war er der CSU-Kandidatin Susanne Schewetzky mit 42,5 zu 57,5 Prozent unterlegen, jetzt tritt er erneut an.