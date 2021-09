Freie Wähler schießen im Wahlkampfendspurt gegen die CSU

Plus Die Freien Wähler in Schwaben träumen eine Woche vor der Bundestagswahl vom Einzug ins Parlament. Die Vorwürfe gegen den Koalitionspartner CSU werden lauter.

Mit den ganz großen Namen im Bundestagswahlkampf hat es für die Freien Wähler im Wahlkreis Neu-Ulm nicht geklappt - Kultusminister Michael Piazolo hätte es noch sein sollen, mit einer Rede bei der Bezirksdelegiertenversammlung in Bellenberg. Doch der Minister wurde kurzfristig krank und konnte nicht anreisen. Die Direktkandidaten aus Schwaben geben sich jedoch betont kämpferisch - trotz oder gerade wegen der aktuellen Umfragewerte.