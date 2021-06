Bellenberg

12:30 Uhr

Früheres Gemeindehaus in Bellenberg wird für Kinderbetreuung umgebaut

Plus Zwei Notgruppen sollen im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus in Bellenberg unterkommen. Für den Kita-Neubau wird ein Wettbewerb ausgeschrieben.

Von Regina Langhans

Nun soll in Sachen Kinderbetreuung in Bellenberg alles möglichst auf einmal gehen: Der Gemeinderat hat in großem Konsens für die nahe Zukunft die Einrichtung zweier Notgruppen und dazu den Umbau des ehemaligen evangelischen Gemeindehauses beschlossen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, zügig die Planung der zweiteiligen Tagesstätte für insgesamt 200 Kindergarten- und 40 Krippenkinder voranzutreiben.

