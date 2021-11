Bellenberg

06:00 Uhr

Garten rund um das "Haus des Kindes" in Bellenberg soll schöner werden

Plus Bellenberg investiert kräftig in die Außenanlagen des bestehenden sowie des Interimskindergartens. Es werden auch einige neue Spielgeräte angeschafft.

Von Regina Langhans

Während sich der zweigruppige Interimskindergarten in Bellenberg mitten im Umbau befindet, werden auch schon Pläne für die Sanierung beziehungsweise Gestaltung der umgebenden Gartenanlagen gemacht. Im März könnte die Umsetzung der Maßnahmen beginnen, an denen sich auch der Bauhof von Bellenberg beteiligen wird. Bürgermeister Oliver Schönfeld hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dazu Details erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen