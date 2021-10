Bellenberg

11:30 Uhr

Gruselige Rübengeister ziehen durch die Straßen von Bellenberg

Till Schindele, Sancho Hathazi und Felix Neudert (von links) sind mit ihren gebastelten Rübengeistern bereit für den Umzug in Bellenberg.

Plus 160 Kinder bearbeiten und verzieren in Bellenberg Futterrüben unter Anleitung der Lacha-Dreggler. Warum dem Verein der Erhalt alter Traditionen wichtig ist.

Von Regina Langhans

Zur Dämmerung ist es am Freitagabend in Bellenberg sehr umtriebig zugegangen: 160 Kinder sind mit ihren Familien und begleitet von der örtlichen Musikkapelle durch den Ort gezogen, um ihre geschnitzten, herbstlich geschmückten Rübengeister zur Schau zu tragen und dafür mit Süßigkeiten belohnt zu werden. Vorab trafen sich alle auf dem Festplatz im Dorf, wo die Narrenzunft der Lacha-Dreggler als Veranstalter eine regelrechte Werkstatt zur Herstellung von Rübengeistern eingerichtet hat. Denn in Bellenberg wird eine Tradition gewahrt, die selten geworden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen