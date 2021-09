Bellenberg

17:32 Uhr

In Bellenberg kommen besonders viele Bürger ihrer politischen Pflicht nach

In Bellenberg hatten die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag gleich doppelten Grund, zur Wahl zu gehen. Unser Foto zeigt die Wahlleiterin Carmen Lipp.

Plus In Bellenberg geht es am Wahlsonntag nicht nur um die neue Bundesregierung in Berlin. Auch für das eigene Rathaus wird ein neuer Chef gewählt.

Von Regina Langhans

Als Wahlleiterin hat Carmen Lipp am Wahlsonntag den Überblick über die acht Wahlbezirke in Bellenberg, je vier für die Urnenwähler und vier für Briefwähler. Geografisch gesehen sind es die vier selben Bezirke, die aber je nach Wahlart getrennt ausgezählt werden, sodass daraus acht entstanden. Für Lipp ist es gewissermaßen eine Premiere, da sie erstmals eine Wahl leitet, genau genommen sind es in Bellenberg sogar zwei.

