Interimskindergarten: Im Februar soll die erste Notgruppe einziehen

Plus Anfang Februar soll die erste von zwei Notgruppen im alten Gemeindehaus in Bellenberg öffnen. Parallel dazu wird der Anbau für die zweite Gruppe entstehen.

Von Regina Langhans

Beim Um- und Anbau am ehemaligen evangelischen Gemeindehaus in Bellenberg für den geplanten Interimskindergarten legt Bürgermeister Oliver Schönfeld den Turbogang ein. Es sei ein ehrgeiziges Vorhaben, das aber zu schaffen sei, betonte er am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung. Zum 1. Februar soll die erste Notgruppe mit 20 Kindern ins bestehende Gebäude einziehen. Währenddessen wird der Anbau für ebenfalls 20 Kinder vorangetrieben, um zum nächstmöglichen Termin für die zweite Gruppe fertig zu sein. Das Bauvorhaben ist auf 500.000 Euro veranschlagt. Eine genauere, von Gemeinderat Dietmar Jäckle gewünschte Finanzaufstellung will Schönfeld demnächst vorlegen.

