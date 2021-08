Jugendlicher versteckt Marihuana in Unterhose vor der Polizei

Die Polizei hat in Bellenberg Drogen bei einem 18-Jährigen gefunden. Er hatte versucht, sie zu verstecken.

Ein Jugendlicher hat in Bellenberg Marihuana vor der Polizei verstecken wollen - in seiner Unterhose. Am Montagmorgen fuhr eine Streife durch den Ort und führte unter anderem Personenkontrollen am Bahnhof durch. Ein 18-Jähriger hatte entgegen seiner Behauptung mehrere Gramm Marihuana dabei, versteckt in seiner Unterwäsche. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige. (AZ)