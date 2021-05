Bellenberg

14:36 Uhr

Lastwagen brennt bei Bellenberg auf Parkplatz an der A7

Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Parkplatz an der A7 auf Höhe Bellenberg geeilt. Ein Lkw ist in Brand geraten.

