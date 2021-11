Bellenberg

06:30 Uhr

Nach Bürgermeisterwahl: Personalentscheidungen in Bellenberg gefallen

Durch den Wechsel von Oliver Schönfeld an die Spitze der Gemeindeverwaltung in Bellenberg haben sich einige Änderungen bei wichtigen Personalien ergeben.

Plus Der Bürgermeister ist nun auch Standesbeamter in Bellenberg und im Vorstand der Musikschule Dreiklang. Künftig gibt es nur noch einen Jugendbeauftragten.

Von Regina Langhans

Im Zuge der Wahl von Oliver Schönfeld zum Ersten Bürgermeister in Bellenberg haben sich weitere Personalverschiebungen ergeben. Allem voran passte die Verwaltung in der Geschäftsordnung eine Bezeichnung an, indem in den Textpassagen "Bürgermeisterin" durch "Bürgermeister" ersetzt wurde. Hierüber, wie bei den Personalien, herrschte im Gremium Konsens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen