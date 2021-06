Nach Sturz: Polizei liest hilflosen Radfahrer in Bellenberg auf

Ein Mann stürzt mit seinem Pedelec. Er kann nicht mehr aufstehen. Anwohner in Bellenberg rufen die Polizei. Die stellt fest: Er ist ganz schön betrunken.

Anwohner haben am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr bei der Polizei angerufen: In der Straße Altes Wasserwerk in Bellenberg liege ein Radfahrer, der gestürzt sei und nicht mehr aufstehen könne. Bei Eintreffen der Polizeistreife stellte sich heraus, dass der 67-jährige Radfahrer wohl bereits seit etwa einer Stunde dort lag und stark alkoholisiert war.

Unfall in Bellenberg: Der Radfahrer war betrunken

Der Radfahrer war nach Angaben der Polizei mit seinem Pedelec auf dem Radweg von der Illertaltangente in Richtung der Unfallstelle gefahren. Hier touchierte er den Bordstein und kam zu Fall. Dabei brach sich der 67-Jährige die Hüfte, wodurch er nicht mehr aufstehen konnte.

Ein Atemalkoholvortest habe mehr als eine Stunde nach dem Sturz noch einen Wert von knapp 1,5 Promille ergeben, so die Polizei. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Dort wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)